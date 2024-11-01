أمينة خليل وداليا مصطفى تخطفان الأنظار بإطلالة مميزة في ختام مهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - تألق عدد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وكان من أول الحاضرين الفنانة أمينة خليل، وداليا مصطفى، وإنجي علاء، وسيد رجب، وميس حمدان، وسلوى محمد علي، وغيرهم.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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