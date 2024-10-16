مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. اعرف أبرز نجوم الدراما خلال شهر الصيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. يتساءل عشاق الدراما عن أبرز مسلسلات رمضان 2025، وذلك بعد أن كشف عدد من النجوم خلال الفترة الماضية عن أحدث أعمالهم الدرامية المشاركه في سباق مسلسلات رمضان 2025، أبرزهم أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمد رجب، محمد إمام، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وآخرين.

ويشهد شهر رمضان من كل عام منافسة قوية بين عدد من نجوم الدراما وتتنوع الأعمال بين الكوميديا، والأكشن، التاريخ، والفانتازيا، والدراما وغيرها.

1- مسلسل حمزة

مسلسل حمزة من بطولة الفنان محمد إمام، وجاري تعاقد الشركة المنتجة مع باقي فريق العمل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج مها سليم.

ومن المقرر أن يتكون المسلسل حمزة لـ محمد إمام من 30 حلقة، ويجسد إمام لأول مرة خلال العمل، شخصية صعيدية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، حول شاب يدعى «حمزة»، يعيش في الصعيد، ويواجه العديد من المشاكل من أجل إثبات حقه.

2- مسلسل فهد البطل

بينما يأتي مسلسل فهد البطل، بطولة الفنان أحمد العوضي، إلى جانب كوكبة من النجوم الفن أبرزهم ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وشرح أحمد العوضي في تصريحات لـ برنامج «Arab Wood» نوعية مسلسله الجديد «فهد البطل»، موضحا أنه يجمع بين الشعبي الدراما الصعيدية قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، المسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».

3- مسلسل وتقابل حبيب

كما تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز، في ماراثون رمضان 2025، من خلال مسلسل وتقابل حبيب، ومن المقرر بدء التصوير خلال الشهر الجاري، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.

ومسلسل وتقابل حبيب، يتكون من 30 حلقة، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي.

ويسجل مسلسل وتقابل حبيب، التعاون الثاني لـ ياسمين عبد العزيز، مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل ونحب تاني ليه.

4- مسلسل الحلانجي رمضان 2025

فيما يشارك الفنان محمد رجب، في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «الحلانجي»، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، إنتاج ممدوح شاهين.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل الحلانجي في منتصف نوفمبر المقبل، ويجسد محمد رجب خلال أحداث العمل شخصية نصاب، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

5- مسلسل «هو ولا هي»

من جهتها، تشارك الفنانة إيمي سمير غانم، بالتعاون مع زوجها الفنان حسن الرداد، في ماراثون رمضان 2025 من خلال مسلسل هو ولا هي، وجاء ذلك بعد فترة غياب طويلة، حيث كان آخر عمل درامي لها عام 2019، تأليف أحمد سعد، وإنتاج محمد السبكي، ومن المقرر أن يتكون من 15 حلقة فقط.

6- مسلسل أشغال شقة 2

ويخوض الفنان هشام ماجد، المارثون الرمضاني 2025 من خلال مسلسل أشغال شقة 2، وذلك بعد النجاح الجماهيري والفني الكبير الذي حققه الجزء الأول في رمضان الماضي، ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة.

ومؤخرا أعلن المخرج والمؤلف خالد دياب، عن الانتهاء من كتابة 10 حلقات من الجزء الثاني لـ مسلسل «أشغال شقة»، وحدد أول نوفمبر المقبل موعدا لبدء تصوير العمل في ديكور الشقة الرئيسي والذي يتم بناءه في استوديو مكة وشهد تصوير أحداث الجزء الأول.

مسلسل أشغال شقة، من بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم، مصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبوالفتوح.

ودارت قصة مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد، الذي يجسد خلال الأحداث شخصية طبيب شرعي، وأسماء جلال، التي تلعب دور إعلامية، وعرض المسلسل في شهر رمضان الناضي، وحقق نجاح فنيا وجماهيريا كبيرا.

7- مسلسل كامل العدد 3

ويأتي مسلسل كامل العدد 3، بطولة الفنان شريف سلامة، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: دينا الشربينى، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام.

والمسسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

ومن المنتظر أن يحقق مسلسل كامل العدد نجاح كبير، بعد النجاح الذي حققه جزئه الثاني خلال مارثون رمضان الماضي، ودارت أحداث مسلسل كامل العدد في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.