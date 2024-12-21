رئيس هيئة الاركان يعلن عن معركة تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن قوات الجيش قادمة على معركة لتخلص البلاد من مليشيا الحوثي المدعومة من طهران.



وأشاد الفريق بن عزيز، بمستوى الخبرات والمهارات القتالية التي اكتسبها أفراد الدورة الثالثة صاعقة، مؤكدًا أهمية التدريب والتأهيل في تعزيز موقف القوات المسلحة.

وأكد أن القوات المسلحة باتت اليوم أكثر قوة وصلابة في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الإيراني



وأشار خلال حضوره حفل اختتام العام التدريبي ألفين وأربعة وعشرين وتخرج الدورة الثالثة صاعقة باللواء الأول احتياط في مأرب، أشار إلى أن أذرع إيران في الوطن العربي تتهاوى.

وأوضح أن دور القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية جاء اليوم؛ لإنهاء الانقلاب الحوثي، داعيا القوات التي قال إنها مع موعد من التحرير والنصر إلى الاستعداد للمعركة.



بالمقابل، تنفذ مليشيا الحوثي حملات جديدة على نطاق واسع لتجنيد طلاب المدارس، واستهداف منتسبي الجامعات بحملات تعبوية وممارسة ضغوط على زعماء القبائل في مناطق سيطرتها من أجل القيام بعمليات تجنيد تحسباً لمواجهة مرتقبة في ظل الحديث عن عودة التصعيد وحسم المعركة عسكرياً.

