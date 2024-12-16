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عاجل:رعب وحالة نزوح وسط صنعاء عقب إعلان إسرائيل هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عاجل:رعب وحالة نزوح وسط صنعاء عقب إعلان إسرائيل هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:رعب وحالة نزوح وسط صنعاء عقب إعلان إسرائيل هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - كلمتك: خاص

 

أفادت مصادر قبل قليل ان سكان صنعاء يعيشون الليلة حالة رعب كبيرة

واكدت المصادر  ان الرعب والهلع اصاب السكان عقب إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري انه تجرى استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين

و أوضحت المصادر ان بعض السكان القريبين من المعسكرات والمرافق الحكومية نزحوا إلى مناطق بعيدة تخوفا من ضرب الطيران 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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