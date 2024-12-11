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الكشف عن تفاصيل عرض قدمته صنعاء لحزب الإصلاح في هذا الملف - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل عرض قدمته صنعاء لحزب الإصلاح في هذا الملف - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل عرض قدمته صنعاء لحزب الإصلاح في هذا الملف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلن رئيس لجنة الاسرى التابع للحوثيين عبدالقادر المرتضى الذي صنفته امريكا كارهابي نتائج تحركاته لتحقيق تقدم مع حزب الاصلاح في ملف الأسرى .

وقال المرتضى في تدوينة على ( اكس ): من بعد الجولة الأخيرة في مسقط قدمت لنا الأمم المتحدة عددًا من المقترحات العملية لتنفيذ إتفاق مسقط، والذي يشمل محمد قحطان ووافقنا عليها لكن طرف حزب الإصلاح في مأرب رفض كل هذه المقترحات.

مضيفاً: قمنا خلال الأسبوع الماضي بأرسال عدد من الوسطاء المحليين إلى مأرب في محاولة لايجاد حل للملف من أي جهة.

موضحا أن الوسطاء تقدموا بعدة مقترحات وافقنا عليها جميعًا، إلا أنها قوبلت بالرفض أيضًا من قبل طرف الإصلاح رغم أنها كلها تشمل محمد قحطان.

مؤكدا أن رفض طرف الإصلاح كل المقترحات يؤكد أنهم يستخدمون هذا الملف للابتزاز فقط، وأن موضوع محمد قحطان مجرد شماعة لتبرير تنصلهم وعرقلتهم لأي نجاح في هذا الملف الإنساني.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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