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عيدروس الزبيدي يظهر بجانب قيادات بارزة بحزب الإصلاح والكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يظهر بجانب قيادات بارزة بحزب الإصلاح والكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يظهر بجانب قيادات بارزة بحزب الإصلاح والكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يظهر بجانب قيادات بارزة بحزب الإصلاح والكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يظهر بجانب قيادات بارزة بحزب الإصلاح والكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:38 صباحاً - كلمتك/خاص:

استضاف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، وفدًا من التجمع اليمني للإصلاح، الذي ضم نائب رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، و أحمد القميري، والنائب انصاف مايو، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم الشامي، القائم بأعمال رئيس مكتب العلاقات الخارجية، في اجتماع عقد اليوم الخميس.

وتمحور النقاش حول مجموعة من القضايا المهمة والتطورات على الساحة المحلية، فضلًا عن الأوضاع الإقليمية وكيفية تأثيرها على اليمن.

 

وأشاد وفد الإصلاح بأهمية تضافر جهود القوى الوطنية الداعمة للشرعية، وضرورة الحفاظ على وحدة الصف لمواجهة التحديات المستمرة التي تفرضها جماعة الحوثي، والعمل على استعادة الدولة.

 

وأكد الوفد على أهمية الحوار المستمر لتأمين مصلحة الوطن العليا وتوحيد الجهود بين المكونات المختلفة لمواجهة المخاطر التي تنجم عن المشروع المدعوم إيرانيًا في اليمن.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق لتجنب الخلافات وتوحيد الجهود لبناء قاعدة وطنية متينة تسهم في مواجهة المشروع الكهنوتي العنصري.

وتم التأكيد على دور الدولة ومؤسساتها في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتقديم الخدمات اللازمة لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

فيما رحب عيدروس الزبيدي بزيارة وفد الإصلاح، مؤكدًا على أهمية وحدة الصف والتواصل المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد على أن استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي يجب أن يكون ضمن الأولويات الأساسية لجميع القوى والمكونات اليمنية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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