أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

توتر بين الاهالي والسلطات بسبب حديقة بعدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توتر بين الاهالي والسلطات بسبب حديقة بعدن - أخبار كلمتك

توتر بين الاهالي والسلطات بسبب حديقة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - كلمتك/خاص:

قال مواطنون لكريتر سكاي:حدث توتر بين اهالي وسلطات بعدن بسبب حديقة بحي عبدالعزيز بالمنصورة
واضافوا: الحديقة تبع الصندوق وهناك على جدار الحديقة منازل عشوائي لهم سنين من ايام ٢٠١١ او ٢٠١٥ .
واختتموا: الصندوق و المحافظ وقعوا اتفاقية مع مستثمر لاعاده تاهيل الحديقة و بيعمل فيها ملعب و العاب و و و ماتسببب بتوتر مع الاهالي الرافضين للاستثمار.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

خطر وجودي يهدد الاهالي في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق