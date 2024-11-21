قال مواطنون لكريتر سكاي:حدث توتر بين اهالي وسلطات بعدن بسبب حديقة بحي عبدالعزيز بالمنصورة
واضافوا: الحديقة تبع الصندوق وهناك على جدار الحديقة منازل عشوائي لهم سنين من ايام ٢٠١١ او ٢٠١٥ .
واختتموا: الصندوق و المحافظ وقعوا اتفاقية مع مستثمر لاعاده تاهيل الحديقة و بيعمل فيها ملعب و العاب و و و ماتسببب بتوتر مع الاهالي الرافضين للاستثمار.
توتر بين الاهالي والسلطات بسبب حديقة بعدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - كلمتك/خاص:
قال مواطنون لكريتر سكاي:حدث توتر بين اهالي وسلطات بعدن بسبب حديقة بحي عبدالعزيز بالمنصورة
قال مواطنون لكريتر سكاي:حدث توتر بين اهالي وسلطات بعدن بسبب حديقة بحي عبدالعزيز بالمنصورة
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