إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:رفع الاضراب عن المحكمة عقب تسليم المعتديين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:رفع الاضراب عن المحكمة عقب تسليم المعتديين - أخبار كلمتك

عاجل:رفع الاضراب عن المحكمة عقب تسليم المعتديين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:14 مساءً - كلمتك/خاص:

قال القاضي احمد انور:إستئناف العمل في محكمه الحوطه الابتدائيه بعد اعلان توقف العمل فيها ليوم واحد فقط ... واضاف:وذلك بعد تسليم المعتدين للعدالة وإيداعهم الحبس وذلك وفقآ لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الاعلى..
واختتم:وبهذا الشأن اصدرت القاضي ذكريات رئيس المحكمه قرارها بإستئناف العمل من يوم غد الثلاثاء الموافق  ١٩ نوفمبر..

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مسلح يقتل مشرف حو ثي في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق