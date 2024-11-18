عاجل:رفع الاضراب عن المحكمة عقب تسليم المعتديين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:14 مساءً - كلمتك/خاص:
قال القاضي احمد انور:إستئناف العمل في محكمه الحوطه الابتدائيه بعد اعلان توقف العمل فيها ليوم واحد فقط ... واضاف:وذلك بعد تسليم المعتدين للعدالة وإيداعهم الحبس وذلك وفقآ لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الاعلى..
قال القاضي احمد انور:إستئناف العمل في محكمه الحوطه الابتدائيه بعد اعلان توقف العمل فيها ليوم واحد فقط ... واضاف:وذلك بعد تسليم المعتدين للعدالة وإيداعهم الحبس وذلك وفقآ لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الاعلى..
واختتم:وبهذا الشأن اصدرت القاضي ذكريات رئيس المحكمه قرارها بإستئناف العمل من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٩ نوفمبر..
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