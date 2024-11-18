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عاجل : صدور الحكم في قضية اغتيال جواس بعدن - أخبار كلمتك

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عاجل : صدور الحكم في قضية اغتيال جواس بعدن - أخبار كلمتك

عاجل : صدور الحكم في قضية اغتيال جواس بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:11 مساءً - كلمتك/ خاص

صدر اليوم الاثنين الحكم في قضية اغتيال جواس في مدينة عدن .

وحكمت المحكمة الجزائية بعدن بمعاقبة عبدالكريم علي محسن عبدربه بالسجن عشر سنوات في قضية اغتيال جواس

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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