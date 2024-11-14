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اعتقال قيادي في الحراك الجنوبي في لحج - أخبار كلمتك

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اعتقال قيادي في الحراك الجنوبي في لحج - أخبار كلمتك

اعتقال قيادي في الحراك الجنوبي في لحج - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:34 مساءً - كلمتك/ خاص

اعتقلت قوات الأمن بمنطقة الصبيحة،مساء امس القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس المكتب السياسي عبدالولي الصبيحي وسط مديرية المضاربة الشط

وأكد رئيس مجلس الحراك في رأس العارة ”؛ أن أفراد الأمن اعتقلوا رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي عبدالولي الصبيحي “.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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