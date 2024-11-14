إتحاد العدين يقهر تضامن المحويت بسداسية في دوري أندية الدرجة الثالثة - أخبار كلمتك

حقق فريق اتحاد العدين فوزًا ساحقًا على نظيره تضامن المحويت بستة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس على ملعب العلفي بالحديدة، ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الثالثة.

سيطر اتحاد العدين على مجريات الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق محمد الشهاري وهيثم عبد الله في الدقيقتين 15 و25 على التوالي.

و قلص تضامن المحويت الفارق بهدف امجد عبدالله قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عادل تضامن المحويت النتيجة عبر امجد عبدالله مبكرًا، لكن طرد حارس مرمى الفريق في الدقيقة 65 قلب مجريات اللعب رأسًا على عقب.

و استغل اتحاد العدين النقص العددي في صفوف منافسه، وسجل أربعة أهداف قبل أن يسجل التضامن هدف ثالث .