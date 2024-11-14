جماعة الحوثي تقدم على انتهاك بحق المواطنين في صنعاء .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

يزيد انتهاك جديد للحوثيين من معاناة المواطنين بمناطق سيطرته، حيث تشير المصادر بان ‏جماعة الحوثي، دشنت العمل في نقطة جبايات جديدة بالمدخل الشمالي لصنعاء،

وذلك في إطار حملات الجباية التي تستهدف بها التجار في مناطق سيطرتها.

وقال سائقوا النقل الثقيل إن مليشيا الحوثي

دشنت العمل في ميزان الأزرقين شمالي صنعاء.

وأبدى التجار وسائقي النقل الثقيل تذمرهم من تعدد الجبايات التي تفرضها المليشيا عليهم تحت مسميات مختلفة، مشيرين إلى أن من شأن ذلك أن يضيف أعباء جديدة عليهم سيدفع ثمنها المواطن البسيط الذي تزداد معاناته كل يوم.