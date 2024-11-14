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جماعة الحوثي تقدم على انتهاك بحق المواطنين في صنعاء .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تقدم على انتهاك بحق المواطنين في صنعاء .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تقدم على انتهاك بحق المواطنين في صنعاء .. ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - كلمتك/ خاص

يزيد انتهاك جديد للحوثيين من معاناة المواطنين بمناطق سيطرته، حيث تشير المصادر بان ‏جماعة الحوثي، دشنت العمل في نقطة جبايات جديدة بالمدخل الشمالي لصنعاء،

وذلك في إطار حملات الجباية التي تستهدف بها التجار في مناطق سيطرتها.

وقال سائقوا النقل الثقيل  إن مليشيا الحوثي 
دشنت العمل في ميزان الأزرقين شمالي صنعاء.

وأبدى التجار وسائقي النقل الثقيل تذمرهم من تعدد الجبايات التي تفرضها المليشيا عليهم تحت مسميات مختلفة، مشيرين إلى أن من شأن ذلك أن يضيف أعباء جديدة عليهم سيدفع ثمنها المواطن البسيط الذي تزداد معاناته كل يوم.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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