أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 14 نوفمبر 2024
#عدن:
الريال السعودي: شراء: 538.5 بيع: 540
الدولار الأميركي: شراء: 2057 بيع: 2068
#صنعاء:
الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5
الدولار الأميركي: شراء: 535 بيع: 540
إنهيار مرعب للريال اليمني في عدن صباح الخميس (اخر تحديث) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - كلمتك/ خاص
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 14 نوفمبر 2024
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 14 نوفمبر 2024
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