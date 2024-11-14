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إنهيار مرعب للريال اليمني في عدن صباح الخميس (اخر تحديث) - أخبار كلمتك

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إنهيار مرعب للريال اليمني في عدن صباح الخميس (اخر تحديث) - أخبار كلمتك

إنهيار مرعب للريال اليمني في عدن صباح الخميس (اخر تحديث) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - كلمتك/ خاص

‏أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 14 نوفمبر 2024
  
‎#عدن:
الريال السعودي: شراء: 538.5 بيع: 540
الدولار الأميركي: شراء: 2057 بيع: 2068
  
‎#صنعاء: 
الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5
الدولار الأميركي: شراء: 535  بيع: 540

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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