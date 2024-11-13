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عاجل:امريكا توجه ضربة عسكرية قاصمة ضد مليشيا الحوثي وتستهدف منشآت وأنظمة أسلحة - أخبار كلمتك

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عاجل:امريكا توجه ضربة عسكرية قاصمة ضد مليشيا الحوثي وتستهدف منشآت وأنظمة أسلحة - أخبار كلمتك

عاجل:امريكا توجه ضربة عسكرية قاصمة ضد مليشيا الحوثي وتستهدف منشآت وأنظمة أسلحة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - كلمتك: خاص

نفذت قوات ‎القيادة المركزية الأمريكية (‎#سنتكوم)  سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة على عدة منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال يومي 9 و10 نوفمبر / تشرين الثاني. تحتوي هذه المنشآت على مجموعة من الأسلحة التقليدية المتقدمة التي يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران لاستهداف السفن العسكرية والمدنية الأمريكية والدولية التي تُبحر في المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. شملت العملية مشاركة قوات من سلاح الجو والبحرية الأمريكية، بما في ذلك طائرة  إف-35 سي.
 

موضحاً انه تم تنفيذ هذه العملية الاستباقية ردًا على الهجمات المتكررة وغير القانونية من قبل الحوثيين على الشحن التجاري الدولي، وكذلك على سفن تابعة للولايات المتحدة، والتحالف، والسفن التجارية في ‎#البحر_الأحمر و ‎#مضيق_باب_المندب و ‎#خليج_عدن، وتهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين.
 

مشيراً عن نجاح المدمرات الأمريكية يو إس إس ستوكدايل (DDG 106) ويو إس إس سبروانس (DDG 111)، إلى جانب طائرات من القوات الجوية والبحرية الأمريكية، في صد مجموعة من الأسلحة الحوثية أثناء مرورها عبر مضيق باب المندب.

و اوضحت القيادة المركزية الأمريكية عن نجاح القوات في التصدي لهجمات متعددة شملت ثماني طائرات مسيّرة هجومًا أحادي الاتجاه، وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وأربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، مما أدى إلى ضمان سلامة السفن وطاقمها.
 

كما اكدت القيادة انه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف الأفراد أو المعدات الأمريكية. هذه التحركات تعكس الالتزام المستمر لقوات القيادة المركزية الأمريكية في حماية الأفراد الأمريكيين والشركاء الإقليميين والشحن الدولي، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتظل القيادة المركزية الأمريكية يقظة في جهودها لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وستواصل اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة أي تهديدات للاستقرار الإقليمي.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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