تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عيدروس الزبيدي يعلن موقفه من مقتل جنود سعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عيدروس الزبيدي يعلن موقفه من مقتل جنود سعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يعلن موقفه من مقتل جنود سعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:06 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تعزية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في استشهاد جنديين من قوات الواجب السعودية بالتحالف العربي، إثر عملية إجرامية غادرة ارتكبها أحد جنود المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون بوادي حضرموت.

وعبر الزُبيدي في البرقية عن حزنه العميق لهذه الحادثة المؤسفة التي تستهدف الغايات والقيم النبيلة للتحالف العربي الذي جاء لإعادة الأمن والاستقرار لبلانا، مؤكدا موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي الثابت إلى جانب المملكة ودول التحالف العربي في مواجهة الإرهاب والتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب الزُبيدي، في البرقية عن خالص العزاء وعظيم المواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللقيادة العسكرية السعودية ولأسرتي الشهيدين وذويهما كافة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل

 

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق