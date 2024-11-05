رئيس الإمارات محمد بن زايد يزور طارق صالح - أخبار كلمتك





‏زار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، الذي يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري بالعاصمة أبو ظبي.

وخلال الزيارة، اطلع الشيخ محمد بن زايد على الحالة الصحية لطارق صالح، متمنيًا له الشفاء العاجل من الإصابة التي تعرض لها إثر حادث سير في الساحل الغربي.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن شكره وتقديره للفتة الكريمة من أخيه صاحب السمو محمد بن زايد، مشيدًا بالدور الإماراتي المستمر إلى جانب الشعب اليمني.