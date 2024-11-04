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اعلامي عسكري:الحوثيين اخلوا ميناء الحديدة استعدادا للحرب الحاسمة ويتخذون اجراء غير مسبوق - أخبار كلمتك

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اعلامي عسكري:الحوثيين اخلوا ميناء الحديدة استعدادا للحرب الحاسمة ويتخذون اجراء غير مسبوق - أخبار كلمتك

اعلامي عسكري:الحوثيين اخلوا ميناء الحديدة استعدادا للحرب الحاسمة ويتخذون اجراء غير مسبوق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال راشد معروف:خلال المعارك السابقة في الحديدة الحوثي لم يقوم بنقل سجناء السجن المركزي إلى صنعاء حتى بعد وصول المقاومة إلى كيلو16 لانه كان لديه تطمينات غربية بأنه سيتم عرقلة المقاومة ومنع التحرير، اما الان يبدو بأن الوضع مختلف تماما، حيث قام الحوثي بإخلاء الميناء للعلم انه لم يخلي الميناء في المعارك السابقة.
واضاف:وكذلك وجه اليوم بإخلاء السجون ونقل السجناء إلى صنعاء كل هذا الإجراءات في الحديدة تجري بالتزامن مع تحشيد كبير للحوثيين في بكل الشريط الساحلي، واستعداد كبير جدا وغير مسبوق.
واختتم: وهذا ان دل يدل على ان الخوثي تلقى إنذار حقيقي وجاد بأن يسلم الحديدة طوعا او حربا ولذلك بدأ في الحشد والإستعداد للحرب المحتلمة.
تحرير الحديدة هذه المرة سيكون صعب وقد تدمر المدينة كامل لان الحوثيين استعدوا جيدا ولغموا كل شيء

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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