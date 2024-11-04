اعلامي عسكري:الحوثيين اخلوا ميناء الحديدة استعدادا للحرب الحاسمة ويتخذون اجراء غير مسبوق - أخبار كلمتك

قال راشد معروف:خلال المعارك السابقة في الحديدة الحوثي لم يقوم بنقل سجناء السجن المركزي إلى صنعاء حتى بعد وصول المقاومة إلى كيلو16 لانه كان لديه تطمينات غربية بأنه سيتم عرقلة المقاومة ومنع التحرير، اما الان يبدو بأن الوضع مختلف تماما، حيث قام الحوثي بإخلاء الميناء للعلم انه لم يخلي الميناء في المعارك السابقة.

واضاف:وكذلك وجه اليوم بإخلاء السجون ونقل السجناء إلى صنعاء كل هذا الإجراءات في الحديدة تجري بالتزامن مع تحشيد كبير للحوثيين في بكل الشريط الساحلي، واستعداد كبير جدا وغير مسبوق.

واختتم: وهذا ان دل يدل على ان الخوثي تلقى إنذار حقيقي وجاد بأن يسلم الحديدة طوعا او حربا ولذلك بدأ في الحشد والإستعداد للحرب المحتلمة.

تحرير الحديدة هذه المرة سيكون صعب وقد تدمر المدينة كامل لان الحوثيين استعدوا جيدا ولغموا كل شيء