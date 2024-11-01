وفاة السعدي اثناء محاولته الهرب (محزن) - أخبار كلمتك

توفى الشاب محمد السعدي في بيلاروسيا اثناء محاولته الهرب صوب اوروبا.

وافاد ناشطون بوفاة محمد عادل عوض بن محروس السعدي، البالغ من العمر 23 سنة، يشهد له جميع من يعرفه بالطيبة وحُسن الخلق، لم يجد محمد بعدن ما يبني به مستقبله ويعيل أسرته، لينطلق إلى مصر ثم المجازفة بالدخول إلى أوروبا تهريباً بحثاً عن لقمة عيش كريمة، وهناك على حدود بيلاروسيا، فقد محمد حياته، واختفت جثته بين أشجار غابات أوروبا الكثيفة.