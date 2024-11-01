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عاجل:الكشف عن اخر مستجدات صرف المستحقات للمبعدين العسكريين قسرا - أخبار كلمتك

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عاجل:الكشف عن اخر مستجدات صرف المستحقات للمبعدين العسكريين قسرا - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن اخر مستجدات صرف المستحقات للمبعدين العسكريين قسرا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدر الدكتور عبده المعطري بلاغا بشان عملية صرف مستحقات المبعدين قسرا جاء فيه
بسم الله الرحمن الرحيم 
             تنويه
لاصحاب الاسماء الثلاثيه 
بعد أن تواصلت بعد ضهر اليوم الجمعه 1 نوفمبر 2024م مع كلٱ من الاخوه العميد علي عبيد نائب رئيس اللجنه الرئاسية والاخ سعيد العمود رئيس الشؤون الماليه في وزارة الماليه وبناء على الاجتماع الذي عقد أمس وضم الأخوين عبيد والعمود والاخ العميد عبدالله عبدربه مدير الدائره الماليه بوزارة الدفاع وتخفيف من معاناة الناس في هذه الضروف الصعبه بخصوص مراجعة وتصحيح الاسماء الثلاثيه فقد تقرر أن تقوم الدائره الماليه بوزارة الدفاع والشؤون الماليه بوزارة الماليه واللجنه الرئاسية بتصحيح الاسماء الثلاثيه وإضافة الاسم الرباعي دون الحاجه الى نزول المستفيدين من التسوية اصحاب الاسماء الثلاثيه إلى. عدن  
وسيتم الصرف خلال يومين عبر فروع بنك القطيبي

ونجدها فرصه لتوجيه الشكر والتقدير والاحترام للجهات الثلاث المشار إليها أعلاه لتعاونهم وتقديرهم لضروف الناس  
د عبده المعطري
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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