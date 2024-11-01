عاجل:الكشف عن اخر مستجدات صرف المستحقات للمبعدين العسكريين قسرا - أخبار كلمتك

اصدر الدكتور عبده المعطري بلاغا بشان عملية صرف مستحقات المبعدين قسرا جاء فيه
بسم الله الرحمن الرحيم
تنويه
لاصحاب الاسماء الثلاثيه
بعد أن تواصلت بعد ضهر اليوم الجمعه 1 نوفمبر 2024م مع كلٱ من الاخوه العميد علي عبيد نائب رئيس اللجنه الرئاسية والاخ سعيد العمود رئيس الشؤون الماليه في وزارة الماليه وبناء على الاجتماع الذي عقد أمس وضم الأخوين عبيد والعمود والاخ العميد عبدالله عبدربه مدير الدائره الماليه بوزارة الدفاع وتخفيف من معاناة الناس في هذه الضروف الصعبه بخصوص مراجعة وتصحيح الاسماء الثلاثيه فقد تقرر أن تقوم الدائره الماليه بوزارة الدفاع والشؤون الماليه بوزارة الماليه واللجنه الرئاسية بتصحيح الاسماء الثلاثيه وإضافة الاسم الرباعي دون الحاجه الى نزول المستفيدين من التسوية اصحاب الاسماء الثلاثيه إلى. عدن
وسيتم الصرف خلال يومين عبر فروع بنك القطيبي
ونجدها فرصه لتوجيه الشكر والتقدير والاحترام للجهات الثلاث المشار إليها أعلاه لتعاونهم وتقديرهم لضروف الناس
د عبده المعطري
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