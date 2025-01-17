وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:30 مساءً - ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدوري مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في مراحل المشروع وآخر المستجدات المتعلقة بتطوير هذه الصناعة الحيوية.

وأكد الوزير في بداية الاجتماع على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في مقدمة أولويات خطة العمل ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

تابع المهندس محمد شيمي الموقف التشغيلي للمرحلة الأولى من مشروع التطوير والتي تم الانتهاء منها مؤخرًا، وتشمل 3 مصانع جديدة (غزل 1، غزل 4، تحضيرات النسيج 1) بالإضافة إلى محطة الكهرباء الجديدة، وذلك بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث استعرض المعدلات الإنتاجية وحجم المبيعات محليا والصادرات التي تمثل غالبية الإنتاج إلى عدد من الأسواق الخارجية، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير.

زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المرحلة الأولى حققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية، وتقدم نسب التنفيذ في المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل مجمع النسيج ومصانع الصباغة و(غزل 6) و(تحضيرات النسيج 2) بشركة غزل المحلة، بالإضافة إلى الأعمال النهائية في مصنع (غزل 2) بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.

تناول الاجتماع أيضا متابعة الأعمال الجارية في المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتضمن مجمع المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، والمجمع الجديد بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع التريكو والصباغة والتفصيل في كل من شركة الدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، إلى جانب مصانع النسيج والصباغة والتفصيل بشركة حلوان للغزل والنسيج.

أهداف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

ناقش الوزير مع رؤساء الشركات الجداول الزمنية لإنجاز الأعمال في البنية التحتية وتوريد وتركيب الماكينات الحديثة، والتحديات التي تواجه الشركات وسبل تذليلها، كما استعرض مؤشرات الأداء الشهرية، ومعدلات الإنتاج في المصانع الجديدة والقائمة، وحجم المبيعات وصادرات المنتجات التي تم تصنيعها.

شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة مواصلة العمل بكل عزيمة وتفانٍ لتحقيق أهداف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ذلك المشروع الحيوي الذي يعكس توجه الدولة نحو تحديث الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكثيف الجهود لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والكفاءة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الاستثمار في تحديث المصانع واستخدام أحدث التقنيات يساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات، مما يعزز قدرة القطاع على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب المستمر للعاملين في هذه المصانع على أحدث أساليب التشغيل والصيانة، مما يضمن لهم التأقلم مع التقنيات الحديثة ويزيد من كفاءتهم، مؤكدا أن العنصر البشري هو قلب أي عملية تطوير صناعي، ونحن نعمل على تأهيل كوادر قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.

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