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ارتفاع التضخم في روسيا إلى 9.5 % خلال 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع التضخم في روسيا إلى 9.5 % خلال 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم في روسيا إلى 9.5 % خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 مساءً - ارتفع معدل التضخم في روسيا خلال عام 2024، في وقت تثقل فيه تكاليف الحرب في أوكرانيا الاقتصاد المحلي.

التضخم فى عام 2024

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمئة، ارتفاعًا من 7.4 بالمئة في العام السابق.

لم يتمكن البنك المركزي الروسي من خفض التضخم، على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان عند 21 بالمئة.

التضخم خلال العام 2023 

تباطأ التضخم السنوي في روسيا خلال شهر ديسمبر 2023 إلى 7.42 بالمئة، مقابل 7.48 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وتأتي النسبة أقل بقليل من توقعات المحللين التي بلغت 7.6 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.73 بالمئة على أساس شهري.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الحكومية الروسية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في شهر ديسمبر بنسبة 1.49 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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