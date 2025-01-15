ارتفاع التضخم في روسيا إلى 9.5 % خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 مساءً - ارتفع معدل التضخم في روسيا خلال عام 2024، في وقت تثقل فيه تكاليف الحرب في أوكرانيا الاقتصاد المحلي.

التضخم فى عام 2024

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمئة، ارتفاعًا من 7.4 بالمئة في العام السابق.

لم يتمكن البنك المركزي الروسي من خفض التضخم، على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان عند 21 بالمئة.

التضخم خلال العام 2023

تباطأ التضخم السنوي في روسيا خلال شهر ديسمبر 2023 إلى 7.42 بالمئة، مقابل 7.48 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وتأتي النسبة أقل بقليل من توقعات المحللين التي بلغت 7.6 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.73 بالمئة على أساس شهري.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الحكومية الروسية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في شهر ديسمبر بنسبة 1.49 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر.

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