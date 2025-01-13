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هل تتيح بطاقات الخصم في بنك مصر التعامل بالعملات الأجنبية؟ - أخبار كلمتك

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هل تتيح بطاقات الخصم في بنك مصر التعامل بالعملات الأجنبية؟ - أخبار كلمتك

هل تتيح بطاقات الخصم في بنك مصر التعامل بالعملات الأجنبية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:45 مساءً -  يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إجابة حول إمكانية التعامل بالعملات الأجنبية في بطاقات الخصم الفوري.

وأوضح مسئولون بنك مصر أنه تم إيقاف التعاملات بـ العملات الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدام البطاقات داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

ويتساءل العديد من عملاء البنوك عن الوسائل التي تمنع التورط في مشاكل مالية بسبب سوء استخدام البطاقات الائتمانية.

 

تراكم الديون بسبب بطاقات الائتمان 

  غير أن بعض العملاء يقعون فريسة لتراكم الديون جراء الاستخدام غير المنظم لهذه البطاقات الائتمانية.

ونرصد خلال السطور التالية أفضل النصائح لاستخدام بطاقات الائتمان حتى يتجنب العملاء أية تراكمات للمديونية.

 

قواعد استخدام بطاقات الائتمان 

1-استخدم بطاقة واحدة أو بطاقتين

2-تجنب بطاقات ائتمان المتاجر 

3-تذكر قاعدة الـ30% 

4-غيّر نظرتك عن الائتمان 

 وفيما يخص التسوق 

١-تجنب السلف النقدية 

2-ادفع ديونك كل أسبوعين 

3-ابحث عن بطاقة تناسبك.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة ومتنوعة للعملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات.

ويأتي على رأس خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات.

ويتساءل العملاء حول إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات، وقال بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.

 

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر 

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة أسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

 خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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