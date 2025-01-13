نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

إعلام عبري: مقتل 5 جنود وإصابة 11 آخرين في استهداف قوة عسكرية بصاروخ شمال غزة - أخبار كلمتك

إعلام عبري: مقتل 5 جنود وإصابة 11 آخرين في استهداف قوة عسكرية بصاروخ شمال غزة - أخبار كلمتك

مسؤول أمريكي: الساعات الـ24 القادمة حاسمة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة - أخبار كلمتك

مسؤول أمريكي: الساعات الـ24 القادمة حاسمة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة بهذه المحافظة من قبل هذه القوات - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة بهذه المحافظة من قبل هذه القوات - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:10 مساءً - يعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع. تختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

 

يعتبر النحاس سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

d87cbac255.jpg

 

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم 

 ويستخدم النحاس الأحمر اللامع في التطبيقات التي تتطلب جودة عالية، مثل الأسلاك الكهربائية.. ويبلغ سعر الكيلوجرام حوالي 550 جنيها. يستخدم النحاس الأحمر الخشن في بعض الصناعات التي لا تتطلب نقاء عاليا. ويبلغ سعر الكيلوجرام حوالي 548 جنيها.
 

 

يعاد تدوير النحاس الأحمر الخردة لاستخدامه في صناعات مختلفة. يتراوح سعر الكيلوجرام بين 350 و400 جنيه مصري، وذلك بناء على الجودة والحالة.
 

9f9ac4cda5.jpg

 أسعار النحاس الأصفر
يستخدم النحاس الأصفر الخردة في صناعات متعددة، مثل تصنيع الأدوات الموسيقية والمكونات الميكانيكية.

يتراوح سعر الكيلوجرام بين 280 و297 جنيها.
 

32fc82e866.jpg

ويعتبر  النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا. لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.
ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.
العوامل المؤثرة على الأسعار
تتأثر أسعار النحاس بتكاليف استخراج الخام من المناجم، والتي تشمل الطاقة والعمالة والمعدات.
ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يؤدي إلى زيادة تكلفة التعدين والنقل، مما ينعكس على السعر النهائي

العوامل الاقتصادية الكبرى، مثل الركود أو الانتعاش الاقتصادي، تؤثر بشكل مباشر على أسعار النحاس.
ارتفاع الطلب العالمي على النحاس، خاصة من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
إذا زاد الطلب المحلي على النحاس مع نقص في الكميات المتوفرة، فإن الأسعار ترتفع.
العوامل الموسمية، مثل مواسم البناء والتشييد، قد تؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي رفع الأسعار.
 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

وزير الاستثمار: خارطة طريق ثلاثية لتشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًّا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق