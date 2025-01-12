سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:10 مساءً - يبحث العديد من المستخدمين فى مصر عن سعر موبايل آيفون iPhone 15 بعد ارتفاع سعره نتيجة تطبيق الرسوم الجمركية ولذلك نستعرض خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف آيفون 15.

مواصفات موبايل آيفون 15

يأتي موبايل آيفون 15 بمنفذ شحن USB-C وفقًا لما يفرضه الاتحاد الأوروبي (على الرغم من أن شركة Apple لن تعترف بهذا السبب وراء تحولها)، كما وصلت Dynamic Island إلى أجهزة iPhone غير الاحترافية هذه المرة.

ويحتوي iPhone 15 وiPhone 15 Plus على شاشات ذات سطوع خارجي يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع اى ضعف الجيل السابق، كما تقول آبل ولمسة نهائية غير لامعة، وحافة محيطية على إطار من الألومنيوم، وعمر بطارية يدوم طوال اليوم وخمسة ألوان جديدة.

ويتم تشغيل الأجهزة بواسطة مجموعة شرائح A16 Bionic التي تم إصدارها العام الماضي، حيث تواصل Apple التمييز بشكل مصطنع بين طرازاتها Pro وغير Pro بقدر ما تستطيع.

وتحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل هذه المرة، على الرغم من أنه أصغر مما يمتلكه iPhone 15 Pro وحتى من الموجود داخل طرازات iPhone 14 Pro من العام الماضي. ومع ذلك، تقول شركة Apple إنها تستطيع التقاط لقطة تليفوتوغرافي 2x "ذات جودة بصرية"، بدلًا من التقاط الصورة المقربة الفعلية - نظرًا لأن ذلك لا يزال يقتصر على خط Pro. ومن المثير للاهتمام أن الدقة الافتراضية هي 24 ميجابكسل، للحصول على جودة صورة مذهلة بحجم ملف عملي.

ويتيح نظام الكاميرا التقاط "صور الجيل التالي" بتفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر حيوية وأداء محسن في الإضاءة المنخفضة. ولن تضطر إلى التبديل إلى الوضع الرأسي بعد الآن. إذا كان هناك شخص أو كلب أو قطة في الإطار، أو عند النقر للتركيز، فسيقوم iPhone تلقائيًا بالتقاط معلومات العمق، حتى تتمكن من تحويل أي صورة إلى صورة لاحقًا إذا كنت ترغب في ذلك (وضبط نقطة التركيز) كما يحصل الوضع الليلي على "تفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر حيوية". تم تحسين Smart HDR أيضًا، بما في ذلك تطبيقات الطرف الثالث.

وتتوفر خدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية في 14 دولة بالفعل وستصل إلى إسبانيا وسويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر. علاوة على ذلك، يتمتع iPhone 15 و15 Plus بالمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية، بدءًا من الولايات المتحدة من خلال AAA. سيكون هذا مجانيًا لمدة عامين بعد شراء هاتفك، مع واجهة بديهية تتضمن استبيانًا قصيرًا لالتقاط تفاصيل مهمة حول موقفك.

سعر الهاتف بعد تطبيق الرسوم الجمركية

ويبدأ سعر آيفون iPhone 15 من 58 ألف جنيه بسعة تخزين 128 جيجابايت بعد ان كان سعرة 35 الف جنية قبل تطبيق الرسوم الجمركية.

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