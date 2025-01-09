حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أغنية "فعلا مبيتنسيش" لتامر حسني ورامي صبري تحقق مليوني مشاهدة في 3 أيام - أخبار كلمتك

أغنية "فعلا مبيتنسيش" لتامر حسني ورامي صبري تحقق مليوني مشاهدة في 3 أيام - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 10-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 10-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

اندلاع احتجاجات شعبية الليلة - أخبار كلمتك

اندلاع احتجاجات شعبية الليلة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة - أخبار كلمتك

انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 04:25 مساءً -  انطلقت أعمال الجولة الأولى من المفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة على مدى يومي 8 و9 يناير 2025، للتفاوض حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها بين البلدين برئاسة الوزير المفوض  يحيى الوثيق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عن الجانب المصري، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشئون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية عن الوفد الإماراتي.

حانب من أعمال الجولة الاولى من المفاوضات المصرية الاماراتية بالقاهرة، كلمتك
جانب من أعمال الجولة الاولى من المفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة، كلمتك

 ويأتى هذا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

حانب من أعمال الجولة الاولى من المفاوضات المصرية الاماراتية بالقاهرة، كلمتك
جانب من أعمال الجولة الأولى من المفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة، كلمتك

 وأكد رئيس التمثيل التجارى على أهمية التباحث فى كافة الموضوعات الفنية بشكل مباشر، مشيرًا إلى عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المصرية المعنية خلال الفترة الماضية لدراسة نص الاتفاق المقترح وتقريب وجهات النظر والتركيز على نقاط التوافق.

وشهدت أولى الجولات من المفاوضات عقد عدد من اللجان الفنية فى مجالات التجارة فى السلع والتجارة فى الخدمات وقواعد المنشأ وموضوعات الصحة والصحة النباتية، والاستثمار، واللجنة القانونية والصياغة. حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول مسودة الاتفاق المقدمة من كل طرف.

كما شهدت الاجتماعات مشاركة فاعلة من جميع الجهات المصرية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل والتنسيق في تنفيذ بنود الاتفاقية وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

 

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات

 ويأتي انعقاد اللجنة الثنائية في إطار الجهود المشتركة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق