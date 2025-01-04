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ارتفاع كبير فى حركة مبيعات السيارت بروسيا - أخبار كلمتك

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ارتفاع كبير فى حركة مبيعات السيارت بروسيا - أخبار كلمتك

ارتفاع كبير فى حركة مبيعات السيارت بروسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:10 مساءً - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية عن زيادة كبيرة فى مبيعات السيارات فى العام الماضى، مع توقعات بتراجع المبيعات فى العام الجديد.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب ارتفاعا بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.55 مليون مركبة في عام 2024 بحسب البيانات الصادرة اليوم.

توقعات بتراجع المبيعات فى العام الجديد

 

وقال سيرجي تسيليكوف رئيس وكالة تحليلات سوق السيارات الروسية أوتوستات، في ديسمبر، إنه من المتوقع أن تنخفض المبيعات الجديدة في عام 2025 بنحو 10 بالمئة إلى 1.43 مليون مركبة إذ تدفع معدلات التضخم المرتفعة ورسوم الاستبدال الأسعار إلى الارتفاع.

تراجع المبيعات بسبب الحرب 

وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى إعادة تشكيل سوق السيارات في روسيا بشكل جذري في ظل تخارج شركات صناعة السيارات الغربية من البلاد واندفاع الشركات الصينية لسد فجوة الإنتاج.

وتراجعت المبيعات في عام 2022 لكنها تعافت بشكل مطرد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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