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رغم الجهود الحكومية، عضو بالغرف التجارية: الصناعة ما زالت بحاجة لمزيد من الحوافز والتسهيلات - أخبار كلمتك

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رغم الجهود الحكومية، عضو بالغرف التجارية: الصناعة ما زالت بحاجة لمزيد من الحوافز والتسهيلات - أخبار كلمتك

رغم الجهود الحكومية، عضو بالغرف التجارية: الصناعة ما زالت بحاجة لمزيد من الحوافز والتسهيلات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - أعرب مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لإعلان الحكومة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% الحالية إلى 20-30%. بهدف تعميق المنتجات المحلية وتحسين جودة المنتج وتشجيع الصادرات.

الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لمعالجة المعوقات

وثمن «المكاوي»  الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لمعالجة المعوقات والعوامل السلبية التي تواجه الصناعة، بما في ذلك توحيد تخصيص الدولة للأراضي الصناعية، وخلق منصة لتوفير الأراضي الصناعية لضمان الأسعار أو السمسرة لعدم المبالغة في اسعارها، والتوسع في إصدار تراخيص الميدالية الذهبية لتسريع تشغيل المصانع الكبيرة، بالإضافة إلى تعميق المنتج المحلي وتوفير الاحتياجات الإنتاجية.

لا تزال الصناعة تواجه مشاكل مثل عدم كفاية التمويل الميسر للمصانع

وأضاف أنه مع كل ذلك، لا يزال قطاع الصناعة يواجه مشاكل مثل عدم كفاية التمويل الميسر للمصانع لتوسيع الإنتاج، وتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وارتفاع الأسعار، والبيروقراطية في إصدار التراخيص والرسوم الباهظة المفروضة على المستثمرين الصناعيين. مما له تأثير سلبي على التوسع الأفقي للمستثمرين الحاليين أو جذب مستثمرين خارجيين جدد. 

ارتفاع تكلفة إمدادات الطاقة للمصانع وارتفاع تكاليف التمويل

وتابع: بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إمدادات الطاقة للمصانع وارتفاع تكاليف التمويل الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، ووجود صعوبة شديدة في إجراءات التمويل الميسر للعديد من القطاعات مثل التمويل العقاري، والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

زيادة مساهمة القطاعات الصناعية في المنتجات المحلية تتطلب دمج المصانع

ويرى المكاوي ان زيادة مساهمة القطاعات الصناعية في المنتجات المحلية تتطلب دمج المصانع لتحل المنتجات والمكونات المنتجة محليا بدلا من الواردات بهدف تقليل الواردات وتنشيط الصناعة الوطنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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