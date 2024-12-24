مشاهير العرب - خالد سليم: أعود للدراما الرمضانية مع ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد سليم: أعود للدراما الرمضانية مع ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

التحول الرقمي ضرورة ملحة، وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية (صور) - أخبار كلمتك

التحول الرقمي ضرورة ملحة، وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية (صور) - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية - أخبار كلمتك

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يستعيد عمر كمال عبد الواحد في قائمة مباراة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يستعيد عمر كمال عبد الواحد في قائمة مباراة المصري - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من إبرام صفقة إنجليزية مجانية - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من إبرام صفقة إنجليزية مجانية - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف حقيقة عدم صرف مقدم تعاقد جروس - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف حقيقة عدم صرف مقدم تعاقد جروس - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

شعبة المصدرين تطالب بدراسة تسويق المنتجات المصرية عن طريق دولة ثانية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شعبة المصدرين تطالب بدراسة تسويق المنتجات المصرية عن طريق دولة ثانية - أخبار كلمتك

شعبة المصدرين تطالب بدراسة تسويق المنتجات المصرية عن طريق دولة ثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الماضية، وتحديدًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت أوروبا تتجه نحو مصر واعتمدت عليها في المواد الغذائية والمواد الأولية والمواد الخام. 

وأشار إلى أن أوروبا كانت قد اعتمدت أيضًا وبشكل كبير على مصر خلال فترة كورونا عندما أغلقت المصانع أبوابها في أوروبا، بينما ظلت المصانع المصرية تعمل في وقت كانت فيه المصانع في معظم دول العالم متوقفة بشكل كبير.

 

الأسماك المصرية من السلع المصدرة في السوق الأوربي

وأفاد زكي في تصريحات صحفية اليوم، بأن الأسماك المصرية من السلع التي تتواجد بشكل كبير في أوروبا، حيث تصدر مصر أنواعًا عديدة منها، على رأسها البلطي والدينيس والقاروص، بالإضافة إلى الجمبري والاستاكوزا النيلي.

 

أسباب استيراد مصر للأسماك رغم الاستثمارات الكبيرة

وفيما يتعلق بأسباب استيراد مصر للأسماك رغم الاستثمارات الكبيرة والتوسع في المزارع السمكية، أكد زكي أن احتياجات السوق المحلية يتم استيرادها من الخارج بسبب عدم توفرها في مصر أو لأنها موجودة في الأسواق العالمية بسعر أقل. وهذا يرتبط بتحكم آليات العرض والطلب في الأسعار.

 

وحول شروط التصدير للخارج، قال أمين عام شعبة المصدرين إن التصدير لأوروبا توقف عام 2021 بسبب مخالفات ارتكبها بعض المصدرين. ولكن بشكل عام، فإن شروط التصدير لأوروبا تتضمن الحصول على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما يجب أن يتم اصطياد السمك بطريقة صحيحة وليس بالتخدير وأن يكون مدرجًا في القائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء، وأن يكون التغليف بجودة عالية لضمان سلامة الأسماك.

 

مطالب بالتوسع في تصدير الأسماك المملحة والمدخنة

وتابع: كما أن درجة تجميد السمك المجمد لا تقل عن -18 درجة مئوية، مطالبًا بالتوسع أيضًا في تصدير  أسماك المملحة والمدخنة.

 

 إمكانية التسويق للمنتجات المصرية عن طريق دولة ثانية

وطالب أحمد زكي، امين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدراسة الأسواق بشكل أكبر لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام والاستعانة بخبرات عالمية، مشيرًا إلى إمكانية التسويق للمنتجات المصرية عن طريق دولة ثالثة، مثل لندن التي تسوق للعديد من الدول في سوق السيارات.

 

كما طالب بالاستفادة من منظمي المعارض العالميين لتنظيم المعارض في مصر وتسويق منتجاتهم في الخارج، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بمنظم معرض جلفود في دبي والاستفادة من البيانات التي يمتلكها.

 

وفيما يتعلق بشروط التصدير إلى أفريقيا، أكد زكي أن الشروط أقل من تلك المطلوبة لأوروبا، بل على العكس، فإن الدول الأفريقية تعتبر مصر أمًا لها، ولذلك يجب علينا احتضان هذه الدول. كما يمكن لمصر تسويق منتجات وسلع الدول الأفريقية في الخارج.

 

أوضح أيضًا أن سلعة مثل الذهب يمكن تصنيعها في مصر وإعادة تصديرها إلى الخارج بدلًا من إرسالها إلى بلجيكا وباريس، من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق