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تعرف على قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر خلال 2022/2023 - أخبار كلمتك

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تعرف على قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر خلال 2022/2023 - أخبار كلمتك

تعرف على قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر خلال 2022/2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف. 

خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط. 

 

تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر والأردن 

 وفي إطار مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر والأردن في مختلف المجالات، ومتابعة الزيارات والأنشطة الرسمية  الرئيس، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقرير  يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن  وتتضمن المؤشرات التالية: 

 

 

قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 

 كشفت بيانات   الإحصاء اليوم الاثنين عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 923 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024  مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 

 

قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالى  2022/2023.

 

قيمــة الصادرات المصرية للأردن 

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 617 مليـون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

قيمة الواردات المصرية من الأردن

 وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 306 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 153 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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