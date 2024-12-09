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خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:58 مساءً - كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن تحريك مرتقب في سعر صرف الدولار بنسبة 5% صعودا وهبوطا، مؤكدا أنه في نفس الوقت لن نشهد أي تعويما للجنيه مثلما حدث في مارس الماضي.

 

السبب وراء تحرك سعر الدولار

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن السبب وراء تحرك سعر صرف الدولار وكسر حاجز الـ50 جنيها يرجع إلي وجود تكالب على العملة في البنوك.


أرباح المستثمرين 

وتابع: "كل المستثمرين بيحولوا أرباحهم في نهاية العام للدولار، في حين أن البنوك تتيح العملة الأجنبية، وبالتالي يحدث تكالب على الدولار، لذلك يتم تحريك سعر الدولار وفقا لآليات السوق".

 

 

حقيقة تعويم الجنيه


ولفت: "لا يستطيع أحد التنبؤ بالحد الأقصى لسعر الدولار، وسياسة العرض والطلب هي من تحدد سعر الدولار، ولكن المؤكد إن مفيش تعويم تاني للجنيه".

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تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث)

 

سعر الدولار فى البنوك، ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024  متخطيًا حاجز الـ 50.65 جنيهًا رسميًّا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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