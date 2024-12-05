الاستعانة بالخبرات اليابانية لتطوير صناعة الإسطمبات والقوالب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:42 مساءً - عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية اجتماعا لقطاع الإسطمبات برئاسة ناجي يوسف، رئيس قطاع القوالب والإسطمبات ورئيس شعبة الآلات والمعدات بالغرفة الهندسية لإعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال وفد ياباني يناير المقبل لتقديم التدريب والخبرات اليابانية لقطاع الإسطمبات والقوالب في مصر.

حضر اللقاء محمد المهندس رئيس الغرفة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وشارك بالاجتماع الدكتور بهاء زغلول، ممثل جمعية خريجي هيئة المنح الفنية اليابانية، والمهندس عبد الصادق عبد الرحيم، المستشار الفني للغرفة الهندسية، والمهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، وأعضاء مجلس إدارة القطاع.

قطاع الإسطمبات يمثل أهمية كبرى للصناعات الهندسية

ومن جانبه قال محمد المهندس إن قطاع الإسطمبات يمثل أهمية كبرى للـ صناعات الهندسية بشكل عام، والغرفة تسعى بكل قوة لإحداث طفرة في هذا القطاع ونموه بشكل كبير ليخدم الصناعات الهندسية.

وأضاف: “نعمل على توفير كل سبل الدعم والاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال”.

قطاع الإسطمبات والقوالب يمثل أهمية كبرى لاتحاد الصناعات

وأوضح الدكتور خالد عبد العظيم مدير اتحاد الصناعات أن قطاع الإسطمبات والقوالب يمثل أهمية كبرى للاتحاد لما له من أهمية للقطاع الصناعي.

اتحاد الصناعات يولى اهتمام بصناعة الاسطمبات

وأكد أن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات يولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع، وأشاد بتوجه غرفة الصناعات الهندسية بإنشاء قطاع للإسطمبات، مؤكدا أنه وجه بضم المعنيين بهذا القطاع بالغرف الصناعية المختلفة لهذا القطاع، وسيتم توجيه الدعوة لهم أيضا للمشاركة في لقاءات الوفد الياباني الذي سيزور الاتحاد قريبا للاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال.

زيارة وفد ياباني إلى مصر خلال الفترة من 12 إلى 20 يناير

وأوضح ناجي يوسف رئيس قطاع القوالب والإسطمبات ورئيس شعبة الآلات والمعدات بالغرفة الهندسية، أن الاجتماع تناول مناقشة الترتيبات الخاصة بزيارة وفد ياباني إلى مصر خلال الفترة من 12 إلى 20 يناير، بهدف بحث سبل التعاون مع قطاع القوالب والإسطمبات المصري، والعمل على تنميته وتطويره وتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.

وأوضح ناجي يوسف أن ضمن برنامج زيارة الوفد الياباني سيتم عقد لقاءات مع ممثلي اتحاد الصناعات والغرفة الهندسية، بالإضافة إلى ندوة متخصصة يوم 13 يناير 2025 بمبنى الاتحاد، بحضور خبراء يابانيين، لمناقشة أنواع القوالب والإسطمبات وأهمية صيانتها، كما سيتم توجيه الدعوة لجميع المهتمين بقطاع القوالب والإسطمبات وأعضاء القطاع للاستفادة من هذه الفعالية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجانب الياباني لتنظيم زيارات لعدد من المصانع والهيئات المصرية، للتعرف على الإمكانيات المتاحة في هذا القطاع، وتحديد سبل التعاون المطلوبة لدعمه وتطويره بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.

دعم قطاع الإسطمبات والقوالب المصري

وأكد الدكتور بهاء زغلول رئيس هيئة المنح الفنية اليابانية AOTS موافقة وزارة التجارة والصناعة اليابانية على دعم قطاع الإسطمبات والقوالب المصري من خلال الهيئة.

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