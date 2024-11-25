شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - سجلت أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء "ثلاجة" انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات في سعر الجبن ما بين 3 و6 جنيهات في الكيلو حسب النوع.

انخفاض أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق، كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية.

انخفاض أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق، كلمتك

الانخفاض يعكس التحسن النسبي في سوق المواد الغذائية

وأكد «المنوفي» أن هذا الانخفاض يساهم في تخفيف العبء عن المستهلكين ويعكس التحسن النسبي في سوق المواد الغذائية.

انخفاض أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق، كلمتك

3 جنيهات انخفاضًا في أسعار الجبن الرومي

وأوضح «المنوفي» أن أسعار الجبن الرومي شهدت انخفاضًا بنحو 3 جنيهات للكيلو مقارنة بسعرها السابق، حيث وصل متوسط سعر الجبن الرومي إلى 259 جنيهًا للكيلو.

حازم المنوفي، كلمتك

سعر الجبن الرومي في الأسواق

وأضاف أن أسعار الجبن الرومي تتراوح حاليًا بين 150 جنيهًا و320 جنيهًا للكيلو، ما يعد تراجعًا ملموسًا مقارنة بالأسعار المرتفعة التي شهدتها السوق في الفترة الماضية.

انخفاض أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق، كلمتك

6 جنيهات تراجعًا في سعر الجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق

وفيما يخص الجبنة البيضاء “ثلاجة”، أشار المنوفي إلى أن أسعارها قد انخفضت بشكل طفيف بنحو 6 جنيهات للكيلو، ليصل متوسط السعر إلى 123 جنيهًا للكيلو، حيث تتراوح أسعارها بين 70 جنيهًا و180 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق، كلمتك

عوامل أدت إلى انخفاض أسعار الجبن في الأسواق

وأكد المنوفي أن هذه الانخفاضات في الأسعار تأتي نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن المعروض من هذه المنتجات في الأسواق وزيادة المنافسة بين الموردين.

انخفاض أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق، كلمتك

متابعة حركة الأسعار في الأسواق لضمان عدم تلاعب التجار

وأضاف أن الجمعية تواصل متابعة حركة الأسعار في الأسواق لضمان عدم تلاعب التجار وحماية حقوق المستهلكين.

العمل على تعزيز التواصل مع التجار والمستهلكين

وأشار المنوفي إلى أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل مع التجار والمستهلكين على حد سواء، لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة وجودة عالية.

الانخفاضات تعتبر خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار في الأسواق

ولفت إلى أن هذه الانخفاضات تعتبر خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار في الأسواق، ما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.

انخفاض أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق، كلمتك

حماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقافة الشفافية في السوق المحلي

ودعا المنوفي جميع المستهلكين إلى متابعة الأسعار والتأكد من جودة المنتجات التي يتم شراؤها، مع التأكيد على أهمية دور الجهات في حماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقافة الشفافية في السوق المحلي.

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