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الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - أصدر الجهــاز المـركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم  السبت  النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2023

 

 ومن أهم المؤشرات الإحصائية مايلى: 

 

 8317 حالة عدد حالات إصابات العمل عام 2023

 

    • بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل  8317 حالة عام 2023 

 

   عدد حالات إصابات العمل للذكور مقابل الإناث 

 

 بلغ عدد حالات إصابات العمل  (عدد الذكور 7264 حالة، 1053 حالة إناث)  مقابل 9857 حالة عام 2022 بانخفاض قدره 1540 حالة بنسبة انخفاض قدرها  15.6%.   

 

 52% من الإصابات في القطاع الخاص عام 2023  

                                     

   • بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي  1404 حالة بنسبة  16.9 ٪، القطاع العام /الأعمال العام 2463 حالة بنسبة  29.6 ٪ والقطاع الخاص (50 عاملا فأكثر)  4327 حالة  بنسبة   52,0 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة  1.5  ٪  من إجمالي عدد الحالات.   

                  

 87.3 من الإصــابـــات للــــذكـــــور عام 2023    

 

    • بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7264 حالة بنسبة 87.3% والإناث 1053 حالة بنسبة 12.7% من إجمالي عدد الحالات.                                                                           

 24.2 ٪  مــن   الإصــــابـــــات  فـــي محــــافــظـــة القــــاهـــرة عام  2023      

             

  • سجلت  محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2015 حالة بنسبة 24.2٪، يليها محافظة القليوبية بعدد 1446 حالة بنسبة  17.4٪ من إجمالي الحالات، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.     

                                          

  35.9% مـن الإصــابـــات  في مـهنـة الفنيين ومـساعدي الإخـصـائـيين  عام 2023      

   

  • سجلت  مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2986 حالة  بنسبة  35.9٪، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1946 حالة بنسبة 23.4  ٪، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 54 حالة  بنــسبــة  6 ,0 ٪  من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات.                 

                        

51.5٪ مـن  الإصـابات  في نشـاط الصناعات التحـويـلـيــة عام 2023      

 

 •   سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 4281 حالة بنسبة 51.5٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 920 حالة بنسبة 11.1٪، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية والإدارة العامة للدفاع أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات.     

 

  31.6 ٪  مـن الإصـــابــات لسقوط الاشخاص عام 2023             

                                      

 • بلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الأشخاص) 2627 حالة بنسبة 31.6٪، يليها ( الإصابات الخطأ أو التصادم بأشياء  ) 2245 حالة بنسبة  27,0 ٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) 3 حالة بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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