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الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

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الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التوسع في إنشاء المناطق الحرة باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات.

تعزيز قدرات الصناعة الوطنية

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية بهدف زيادة معدلات التصدير، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

 

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين 

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، اليوم الخميس واستعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. 

وأوضح الوزير أن هناك تحديات تواجه المستثمرين في بعض المناطق، مثل منطقة قناة السويس، حيث تتداخل المسؤوليات بين جهات متعددة. وذكر مثالًا لمستثمر في قطاع الإلكترونيات يواجه مشكلة بسبب فرض رسوم إضافية بنسبة 5%، مؤكدًا أنه يجري التنسيق لحل مثل هذه المشكلات وتبسيط الإجراءات.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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