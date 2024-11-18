أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 02:57 م 11/18/2024 2:57:02 PM

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 18 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا.

أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات. تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق تراوح سعر كيلو النارنج من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر يوسفي من 8 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 30 إلى 40 جنيهًا. تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا. تراوح سعر كيلو جوافة من 10 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر الرمان من 15 إلى 27 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.

تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.

بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة بلدي من 20 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 70 إلى 90 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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