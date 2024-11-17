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بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - سعر السكر، يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

أسعار السكر اليوم الأحد

آخر تحديث  لسعر السكر عن بوابة مجلس الوزراء.

سجل السكر المعبأ اليوم 17 نوفمبر 2024، نحو 37.73 جنيه/ للكيلو.

 

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سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

وقف صرف السكر الحر الإضافي للمواطنين على البطاقات التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورًا دوريًّا لمديرياتها في المحافظات، بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بداية من سبتمبر 2024.

 

تأتي هذه الخطوة بعد مذكرة وزعت على مديريات التموين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يُطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة (العامة والمصرية)، واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المستورد.

وفي حال عدم الاستجابة، يقوم البدال التمويني بسداد فروق الأسعار بين سعر البيع (27 جنيها للكيلو إلى 35 جنيها (الفرق 8 جنيهات) مع السماح للبدالين التموين ببيع هذه الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاد الرصيد المتبقي.

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كانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية  أصدرت قرارًا لجميع المديريات من خلال قطاع التفتيش الإداري بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين.

القرار جاء بناء على دوري المديريات الوارد بتاريخ 2024/8/19م والمتضمن التوجيه بوقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسى منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.

وتضمنت توجيهات التموين للمديريات أنه: يرجى التكرم بالتنبيه على المراكز والمكاتب التموينية التابعة لسيادتكم بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الاستعاضات من تاريخ اليوم، مع التنبيه مشددا على البدالين بالاستمرار في صرف الكميات حوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر وإجراء محاسبة سلعية في أول سبتمبر 2024م محدد بها رصيد البدال من سلعة السكر الحر وفقا لفواتير تسلمه من شركة الجملة ورصيده السابق وما قام بصرفه منها للمواطنين وما تبقى حوزته، وفي حالة وجود تصرف في عبوات السكر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيها للعبوة.

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وكان يتم طرح  السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.

جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبقالين والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة.

وجاء القرار والإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.

ونص القرار على: «تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023م الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء».

 

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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