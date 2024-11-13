مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:21 مساءً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 03:16 م 11/13/2024 3:16:57 PM

البورصة المصرية ، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، حيث سجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 399.927.145 جنيه، بنسبة تقدر بــ 21.81 %.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

حركة قطاعات البورصة اليوم - كلمتك

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31433 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 8326 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11581 نقطة.

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