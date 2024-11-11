ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

بالأرقام، إجمالي تراخيص سيارات النقل في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالأرقام، إجمالي تراخيص سيارات النقل في مصر - أخبار كلمتك

بالأرقام، إجمالي تراخيص سيارات النقل في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:04 صباحاً - استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي عدد السيارات النقل التي تم ترخيصها في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، سجلت عدد 1593 سيارة نقل في شهر أكتوبر الماضي وتم ترخيصها في مختلف وحدات المرور بمصر. 

 

وأكدت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، زيادة ترخيص السيارات عن شهر سبتمبر 2024، حيث كان العدد في سبتمبر 2024 بواقع 1432 سيارة.

ترتيب مبيعات  شركات النقل وفق موديل السنة بمصر
 

وجاء تقسيم سيارات النقل في أكتوبر الماضي في مصر وفق موديل السنة كالتالي: 
1-  تم ترخيص ما يقرب من 39 سيارة من موديل 2021.
2- تم ترخيص ما يقرب من 117 سيارة من موديل 2022.
 

3- تم ترخيص ما يقرب من 138 سيارة من موديل 2023.
4- وموديل 2024 تم ترخيص 435 سيارة.
5- موديل 2025 بإجمالي 864 سيارة. 

ترتيب مبيعات النقل في أكتوبر بمصر
وجاء ترتيب شركات السيارات النقل في أكتوبر بمصر كالتالي: 
 

1- شيفروليه 964 سيارة نقل.
2- إيسوزو 140 سيارة نقل.
3- تويوتا 130 سيارة نقل.
4- دايون 40 سيارة نقل.
5- ميتسوبيشي 38 سيارة نقل. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق