سعر اليورو في البنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - سعر اليورو ، شهد سعر اليورو حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "كلمتك"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اليورو - كلمتك

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سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

52.98 جنيه للشراء.

53.13جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.73 جنيه للشراء.

53.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

53.00 جنيه للشراء.

53.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

52.75 جنيه للشراء.

53.26 جنيه للبيع.

اليورو - كلمتك

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

52.73جنيه للشراء.

53.24جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

52.79 جنيه للشراء.

53.18 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟

اليورو (Euro) هي العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

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