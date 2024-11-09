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سعر اليورو في البنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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سعر اليورو في البنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات. 

وتقدم "كلمتك"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

 

اليورو - كلمتك 
اليورو - كلمتك 

 

اقرأ التالي: كم سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري؟

سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

  • 52.98 جنيه للشراء.
  • 53.13جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

  • 52.73 جنيه للشراء.
  • 53.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

  • 53.00  جنيه للشراء.
  • 53.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • 52.75 جنيه  للشراء.
  • 53.26 جنيه للبيع.

 

اليورو - كلمتك 
اليورو - كلمتك 

 

 

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

  • 52.73جنيه للشراء.
  • 53.24جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

  • 52.79   جنيه للشراء.
  • 53.18 جنيه للبيع.

 

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

 اليورو (Euro) هي العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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