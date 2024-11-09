أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم السبت 9 نوفمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا، بارتفاع جنيهين مقارنة بسعرها.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.6 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 78 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.9 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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