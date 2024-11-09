الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

سامح الحفني يغادر القاهرة للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران - أخبار كلمتك

سامح الحفني يغادر القاهرة للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

وزير النقل يشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لمشروع الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

وزير النقل يشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لمشروع الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم السبت 9 نوفمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

<span style=
أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا، بارتفاع جنيهين مقارنة بسعرها.

<span style=
أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.6 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 78 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.9 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

txt

أسعار الدواجن اليوم السبت 9-11-2024 في محافظة الفيوم

txt

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق