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بعد فوز ترامب، البورصة الأمريكية تكتسي بالأخضر خلال تداولات الأسبوع - أخبار كلمتك

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بعد فوز ترامب، البورصة الأمريكية تكتسي بالأخضر خلال تداولات الأسبوع - أخبار كلمتك

بعد فوز ترامب، البورصة الأمريكية تكتسي بالأخضر خلال تداولات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - البورصة الأمريكية، تجاوز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاجز ستة آلاف نقطة لفترة قصيرة في ختام تعاملات الأسبوع، وأغلق على أكبر مكسب أسبوعي له خلال عام عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واقتراب الحزب الجمهوري من السيطرة على الكونجرس.

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البورصة الأمريكية، كلمتك 

 

المؤشرات الأمريكية وحركة تداولات الأسبوع 

 وخلال جلسة ختام الأسبوع، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 259.65 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 43988.99 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 22.44 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 5995.54 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 17.32 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 19286.78 نقطة.

 وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.61 بالمئة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.66 بالمئة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5.74 بالمئة.

 

أقوى 3 مؤشرات فى البورصة الأمريكية 

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في البورصة الأمريكية، ارتفعت إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء الماضى عقب ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية مع توقع المحللين استفادة الشركات من خطط ترامب لخفض الضرائب والحد من القيود التنظيمية. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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