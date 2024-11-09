بعد فوز ترامب، البورصة الأمريكية تكتسي بالأخضر خلال تداولات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - البورصة الأمريكية، تجاوز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاجز ستة آلاف نقطة لفترة قصيرة في ختام تعاملات الأسبوع، وأغلق على أكبر مكسب أسبوعي له خلال عام عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واقتراب الحزب الجمهوري من السيطرة على الكونجرس.

اقرأ التالى: البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تداولات الأسبوع

البورصة الأمريكية، كلمتك

المؤشرات الأمريكية وحركة تداولات الأسبوع

وخلال جلسة ختام الأسبوع، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 259.65 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 43988.99 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 22.44 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 5995.54 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 17.32 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 19286.78 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.61 بالمئة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.66 بالمئة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5.74 بالمئة.

أقوى 3 مؤشرات فى البورصة الأمريكية

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في البورصة الأمريكية، ارتفعت إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء الماضى عقب ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية مع توقع المحللين استفادة الشركات من خطط ترامب لخفض الضرائب والحد من القيود التنظيمية.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.