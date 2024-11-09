البورصة المصرية، المؤشر الرئيسي EGX30 يتلون بالأخضر بختام جلسات الاسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسات الاسبوع، بإجمالي عدد عمليات بلغت 110 ألف عملية تداول.

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حركة التداولات - كلمتك

وخلال السطور التالية ترصد لكم “كلمتك” لحظيًّا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بحركة التداولات

لوتس.

اصول.

قناة السويس.

ثمار.

راية.

البورصة المصرية - كلمتك

الأسهم الأكثر انخفاضًا بحركة التداولات

جيتكس.

جولدن كوست.

اليكو.

النصر للحاصلات الزراعية.

كونتكت.

حركة المؤشرات ختام جلسات الاسبوع

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% عند مستوى 13719 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 8245 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط.

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