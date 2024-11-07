بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:55 مساءً - في خطوة تتماشى مع التوقعات، خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

لجنة السياسة النقدية فى إنجلترا

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 8-1 لصالح قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4.75 بالمئة.

ويمثل هذا ثاني خفض للفائدة هذا العام، بعد أن بدأ المركزي البريطاني دورة التيسير في أغسطس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة سنوات ثقافية وأدبية.