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تغيرات بإضاءة سيارات سوبارو لتحسين القيادة في الأمطار - أخبار كلمتك

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تغيرات بإضاءة سيارات سوبارو لتحسين القيادة في الأمطار - أخبار كلمتك

تغيرات بإضاءة سيارات سوبارو لتحسين القيادة في الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:42 مساءً - أجرت سوبارو العديد من التغييرات، على سيارات سوبارو أوتباك تغيرات جديدة في الأضواء الرفيعة لتحسين القيادة، وسيتم استخدام ترتيب الإضاءة المنقسمة، مع عمل الأضواء العلوية كمصابيح تشغيل نهارية تساعد على الرؤية أثناء الأمطار.

 

وحصلت سيارات سوبارو، على قمم شاشتين على شكل جهاز لوحي في لقطات التجسس، ولكن هذا كل شيء، هذا فرق صارخ عن أوتباك الحالية، والتي تتميز بشاشة مركزية كبيرة موجهة نحو الصورة مدمجة في لوحة القيادة، وبالمثل


 

 وزودت سيارات سوبارو، بانظمة تتعلق  بمجموعة نقل الحركة، ويصل الإعداد الهجين أخيرًا إلى أوتباك، باستخدام محرك بوكسر قوي وناقل حركة بتروس بدلًا من CVT، ونتوقع ظهور الجيل التالي من سوبارو أوتباك في وقت ما من العام المقبل كطراز لعام 2026.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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