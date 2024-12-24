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عائلات الأسرى تطالب حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل شاملة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - طالبت عائلات الأسري الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، حكومة نتنياهو المتطرفة بإبرام صفقة تبادل شاملة وليست جزئية، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

 

موجة جديدة من المظاهرات في تل أبيب

ويوم الأحد، انطلقت موجة جديدة من التظاهرات الحاشدة في إسرائيل مطالبة بإبرام اتفاق فوري يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للرهائن وطالبوا الحكومة بالتحرك الفوري لإنقاذ المحتجزين، كما طالبوا الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.

 

صفقة للإفراج عن الأسرى واستقالة الحكومة

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة يائير لبيد، خلال كلمة ألقاها على المتظاهرين، أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يزداد ضعفا يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه لا توجد انتخابات لأنهم (الائتلاف الحاكم) خائفون حتى الموت منها، حسب قوله، كما ألقى اللوم على الحكومة الحالية في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وجرت أيضا احتجاجات متفرقة في العديد من المناطق الإسرائيلية الأخرى، بما في ذلك المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

ومن جهة أخرى، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، حيث يستهدف المباني السكنية والمستشفيات بشكل يومي في قصف يسفر عن سقوط ضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، ناهيك عن تدمير كامل للبنية التحتية في قطاع غزة، وحصار خانق تسبب في كارثة إنسانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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