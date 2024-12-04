بعد العفو عن نجله، نائبة ديمقراطية تدعو بايدن إلى العفو عن المحكوم عليهم بالإعدام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:55 مساءً - دعت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى إصدار عفو عن السجناء الفيدراليين المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك بعد قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر.

نائبة أمريكية تدعو بايدن إلى إصدار عفو عن السجناء الفيدراليين

وفي حديث لصحيفة "الإندبندنت" قالت النائبة الأمريكية إن تخفيف أحكام الإعدام الفيدرالية يتجاوز مجرد إصدار عفو فردي، وهو ما انتقده العديد من الديمقراطيين، مشيرة إلى قضية الناشط الأمريكي من السكان الأصليي ليونارد بلتيير، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، على الرغم من أن المدافعين عنه يؤكدون أنه أدين ظلما.

وقالت: "الأمر لا يتعلق فقط بحقيقة أن الرئيس عفا عن ابنه، بل يتعلق أكثر بحقيقة أنه يعفو فقط عن ابنه بينما هناك العديد من الأشخاص، بما في ذلك ليونارد بلتيير، بالإضافة إلى عدة حالات أخرى لأمريكيين كثيرين محكوم عليهم بالإعدام، الذين يجب أن يتم رفعهم من قائمة الإعدام، والذين يواجهون نهاية حياتهم إذا لم يتخذ هذا الرئيس إجراء".

بايدن يصدر عفوا عن نجله هانتر

وشددت كورتيز على أنها تهتم أكثر بتحقيق العدالة للآخرين الذين وقعوا في شرك النظام الجنائي، مضيفة: "آمل أن نشهد عددا أكبر بكثير من قرارات تخفيف الأحكام والعفو، لأن الإدارة الحالية أصدرت عددا قليلا جدا من هذه القرارات بشكل غير مسبوق".

ويذكر أن بايدن أعلن عن العفو عن ابنه هانتر، على الرغم من أن البيت الأبيض صرح مرارا بأنه لن يقوم بذلك عن أي جرائم ارتكبها هنتر بايدن بين 1 يناير 2014 و1 ديسمبر 2024.

وقد أدين هانتر بايدن في يونيو بثلاث تهم فدرالية تتعلق بشراء سلاح ناري. كما اعترف بالذنب في تسع تهم تتعلق بالضرائب.

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