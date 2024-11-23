نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية - أخبار كلمتك

نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية - أخبار كلمتك

الأمواج تصل لـ 6 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط غدا - أخبار كلمتك

الأمواج تصل لـ 6 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط غدا - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات قضية اختطاف المقدم علي عشال عقب تدخل التحالف - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات قضية اختطاف المقدم علي عشال عقب تدخل التحالف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - بسبب شبهة جنائية.. قرار عاجل من النيابة بشأن جثمان الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - بسبب شبهة جنائية.. قرار عاجل من النيابة بشأن جثمان الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحتفل بطريقته الخاصة بعد الفوز على الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحتفل بطريقته الخاصة بعد الفوز على الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب الجونة 1-0 - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب الجونة 1-0 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

للمرة الرابعة، حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
للمرة الرابعة، حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

للمرة الرابعة، حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - استهدف حزب الله للمرة الرابعة تجمعا لجنود إسرائيليين عند مثلث دير ميماس-كفركلا برشقة صاروخية.

 وقبل وقت سابق أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

ويواصل حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية، والمستوطنات الإسرائيلية، في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وأعلن حزب الله، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا مستوطنة كريات شمونة، برشقة صاروخية.

وخلال الساعات المتأخرة من مساء أمس الجمعة، استهدف مقاتلو حزب الله دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجَّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما استهدف حزب الله تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، برشقة صاروخية.

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الجبين.

كذلك، شن مقاتلو حزب الله هجومًا جويا بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

غارات ليلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وتجددت الغارات الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الجمعة وصباح اليوم السبت، على الضاحية الجنوبية لبيروت ووسط بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في بيروت.

وأضافت أنه في هذه الأثناء، تُسمَع أصوات سيارات الإسعاف في العاصمة.

هزت سلسلة من الغارات العنيفة العاصمة بيروت، على غرار تلك الغارات التي اغتيل فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

واستهدفت الغارات 3 مبان في قلب العاصمة، وتحديدًا في منطقة البسطة الفوقا، التي تم استهدافها خلال الأسابيع الماضية، وكان الهدف فيها مسؤول بحزب الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

اجتماع طارئ للناتو مع أوكرانيا بعد استخدام روسيا صاروخ جديد في الحرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق