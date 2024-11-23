مهنئا شعبه، الجيش السوداني يعلن تحرير "سنجة" من ميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اليوم السبت بيانًا هنأت فيه الشعب السوداني، بتحرير منطقة سنجة، واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

الجيش السوداني يهنئ الشعب بتحرير منطقة سنجة

وقال الجيش السوداني في البيان: “نهدي هذا النصر لشعبنا الذي عانى القتل والتشريد والقهر والنهب وكافة أنواع الفظائع من قِبل مليشيا آل دقلو الإرهابية، ونؤكد عزمنا وتصميمنا لبذل كل جهد بإذن المولى عز وجل لتطهير كل شبر من بلادنا دنسته هذه المليشيا المجرمة.

دعواتنا بالجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وفرجًا قريبًا للأسرى والمفقودين. نصر من الله وفتح قريب”.

معلومات على مدينة سنجة

وتقع مدينة سنجة في ولاية سنار في السودان على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق على ارتفاع 439 متر (1440 قدم) فوق سطح البحر وتبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالي 360 كيلومتر (223 ميل) باتجاه الجنوب الشرقي، وعن مدينة سنار حوالي 60 كيلومتر.

ومدينة سنجو هي عاصمة ولاية سنار وتتميز بتنوع بيئتها الطبيعية والسكانية وبثروتها الحيوانية ومواردها المائية، وبها محطة أبحاث بيطرية كبيرة وسوقًا كبيرة للمحاصيل أهمها محصول الصمغ العربي، وهي من المدن التاريخية وموطن أقدم كشف أثري أحفوري للإنسان في السودان.

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