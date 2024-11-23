نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية - أخبار كلمتك

نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية - أخبار كلمتك

الأمواج تصل لـ 6 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط غدا - أخبار كلمتك

الأمواج تصل لـ 6 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط غدا - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات قضية اختطاف المقدم علي عشال عقب تدخل التحالف - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات قضية اختطاف المقدم علي عشال عقب تدخل التحالف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - بسبب شبهة جنائية.. قرار عاجل من النيابة بشأن جثمان الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - بسبب شبهة جنائية.. قرار عاجل من النيابة بشأن جثمان الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحتفل بطريقته الخاصة بعد الفوز على الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحتفل بطريقته الخاصة بعد الفوز على الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب الجونة 1-0 - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب الجونة 1-0 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مهنئا شعبه، الجيش السوداني يعلن تحرير "سنجة" من ميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهنئا شعبه، الجيش السوداني يعلن تحرير "سنجة" من ميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

مهنئا شعبه، الجيش السوداني يعلن تحرير "سنجة" من ميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اليوم السبت بيانًا هنأت فيه الشعب السوداني، بتحرير منطقة سنجة، واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

الجيش السوداني يهنئ الشعب بتحرير منطقة سنجة 

وقال الجيش السوداني في البيان: “نهدي هذا النصر لشعبنا الذي عانى القتل والتشريد والقهر والنهب وكافة أنواع الفظائع من قِبل مليشيا آل دقلو الإرهابية، ونؤكد عزمنا وتصميمنا لبذل كل جهد بإذن المولى عز وجل لتطهير كل شبر من بلادنا دنسته هذه المليشيا المجرمة. 

دعواتنا بالجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وفرجًا قريبًا للأسرى والمفقودين. نصر من الله وفتح قريب”.

معلومات على مدينة سنجة 

وتقع مدينة سنجة في ولاية سنار في السودان على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق على ارتفاع 439 متر (1440 قدم) فوق سطح البحر وتبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالي 360 كيلومتر (223 ميل) باتجاه الجنوب الشرقي، وعن مدينة سنار حوالي 60 كيلومتر.

ومدينة سنجو هي عاصمة ولاية سنار وتتميز بتنوع بيئتها الطبيعية والسكانية وبثروتها الحيوانية ومواردها المائية، وبها محطة أبحاث بيطرية كبيرة وسوقًا كبيرة للمحاصيل أهمها محصول الصمغ العربي، وهي من المدن التاريخية وموطن أقدم كشف أثري أحفوري للإنسان في السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق