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أردوغان: يدعم قرار اعتقال نتنياهو جالانت ويصفه بـ الشجاع - أخبار كلمتك

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أردوغان: يدعم قرار اعتقال نتنياهو جالانت ويصفه بـ الشجاع - أخبار كلمتك

أردوغان: يدعم قرار اعتقال نتنياهو جالانت ويصفه بـ الشجاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، دعم بلاده لقرار الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش السابق يوآف جالانت، وقال إنه من المهم أن يتم تنفيذ هذا القرار الشجاع من قبل جميع الدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تجديد ثقة الإنسانية في النظام الدولي.

أردوغان يدعم قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

جاء ذلك خلال كلمة له في المعرض الدولي الرابع للمنظمات غير الحكومية، ونظمه اتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي (UNIDS)، ووقف المنظمات التطوعية التركية (TGTV)، في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وقال أردوغان وفقا لوكالة "الأناضول"، إن "الإنسانية تمر بفترة يتم فيها استنزاف جميع مؤسساتها تقريبا وأجهزتها وخلاياها".

 امتيازات النظام الدولي 

وذكر أن "الجهات المتمتعة بامتيازات في النظام الدولي تجر مناطق مختلفة وخاصة بالعالم الإسلامي إلى الحروب ودوامة من عدم الاستقرار من أجل مصالحها الخاصة".

وأضاف أن "آليات الحوكمة العالمية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الدولية تتجاهل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين ولبنان والعديد من المناطق الأخرى، ويجري تطبيق تعتيم كامل لصالح إسرائيل لمنع إدراج الفظائع على جدول الأعمال".

وأوضح أن "الدول المتشدقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان تعمل على تأجيج الظلم بدعمها لإسرائيل بدلا من محاولة وقف المذابح والإبادة الجماعية"

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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