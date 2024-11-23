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وزير الدفاع الأمريكي يطالب بضمان سلامة الجيش اللبناني - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع الأمريكي يطالب بضمان سلامة الجيش اللبناني - أخبار كلمتك

وزير الدفاع الأمريكي يطالب بضمان سلامة الجيش اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوزير لويد أوستن أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن التهديدات الإقليمية.

وأضاف البنتاجون أن أوستن أكد لوزير الحرب الإسرائيلي أهمية ضمان سلامة وأمن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وقال أن أوستن يؤكد التزام واشنطن بحل دبلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود.

كما حث أوستن الحكومة الإسرائيلية على مواصلة اتخاذ خطوات لتحسين الظروف الإنسانية العصيبة في غزة، وفق ما أورده البنتاجون.

 

مصادر: الغارة الإسرائيلية استهدفت رئيس قسم العمليات بحزب الله

وكشفت مصادر إسرائيلية لسكاي نيوز عربية أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية العنيفة على مبنى في منطقة البسطة وسط بيروت هو رئيس قسم العمليات في حزب الله محمد حيدر.

ولم يعرف بعد ما إذا كان المستهدف من حزب الله بين الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة العنيفة.

من ناحية ثانية، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، التي استهدفت مبنى مؤلف من 8 طوابق في منطقة البسطة نفذت بواسطة 6 صواريخ يمكنها اختراق المخابئ.

وأشارت إلى أن الصواريخ خلفت عدد كبير من الإصابات بين المدنيين ودمار واسع في المباني.

وكان الوكالة ذكرت في تقرير سابق أن "غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح" وأوضحت أن عمليات رفع الأنقاض ما زالت مستمرة.

وفي وقت لاحق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في بيروت، شملت منطقة الحدت في الضاحية الجنوبية وحي العمروسية في منطقة الشويفات المحاذية لضاحية بيروت الجنوبية.

كما قتل شخصان في غارة إسرائيلية على شاطئ مدينة صور جنوبي لبنان.

 

غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وتجددت الغارات الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن وجه الجيش تهديدات بالقصف، وطالب السكان بضرورة إخلاء العديد من المباني.

وأظهرت خريطة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المباني المستهدفة تقع في منطقتي الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وشنت طائرات الاحتلال غارات غارات عنيفة على مناطق عدة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارة إسرائيلية، منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتتعرض هذه المنطقة بصورة كثيفة لضربات متلاحقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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